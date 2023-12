Schneefall in Krefeld Winterdienst streut 30 Tonnen Salz auf Krefelds Straßen

Der Schneefall in der Nacht von Sonntag auf Montag hat den Krefelder Winterdienst auf den Plan gerufen und ab 3.30 Uhr in der Früh in Atem gehalten. Wie ein Sprecher des Kommunalbetriebs Krefeld, unter dessen Federführung die Räumung der Straßen läuft, auf Anfrage erläuterte, sind Kräfte des Stadtreinigungsdienstes GSAk um 3.30 Uhr ausgerückt und haben mit der Räumung der Straßen der sogenannten Winterdienstklasse 1 begonnen – das sind die Hauptstraßen in Krefeld. Ab vier Uhr morgens sind Handkolonnen gefolgt und haben etwa Haltestellen geräumt. Die Räumung der Nebenstraßen begann gegen 7.30 Uhr. Insgesamt sind rund 20 bis 30 Tonnen Laugenmischung auf Krefelds Straßen gestreut worden. Im Einsatz waren rund 60 Mann der GSAK. Die Klassen der Straßen reichen bis Winterdienstklasse acht, bei der nicht nur die Bürgersteige, sondern auch die Straßen von den Anwohnern geräumt werden müssen.