Silvesterserenade Im Rittersaal auf Burg Linn in Krefeld spielt das Parfenov Duo

Iuliana Münch (Violine) und André Parfenov (Komponist und Pianist) treten seit 2009 gemeinsam auf. Die Biografien der beiden Musiker weisen einige Parallelen auf. Nachdem ihr Talent bereits in der Kindheit entdeckt wurde, erfahren sie die „harte Schule“ an Musikgymnasien in Osteuropa, gefolgt von der Aufnahme an Konservatorien in Moskau und Bukarest. Ihr Weg führt sie dann – unabhängig voneinander – nach Deutschland. Parfenov absolviert an der Folkwang-Hochschule Essen sein Konzertexamen, Iuliana Münch schließt ihr Studium an der Musikhochschule Köln/Aachen ab.