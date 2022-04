Muslimischer Fastenmonat : Im Ramadan erklingt der Muezzin-Ruf über Krefeld

Das Minarett an der Yunus Emre Moschee. Von diesem Turm aus erklingt der Muezzin-Ruf. Foto: Thomas Lammertz Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im muslimischen Fastenmonat Ramadan erklingt in Krefeld der Muezzin-Ruf. Das erste Mal wird am 2. April zum Gebet gerufen. Der Ruf ist allerdings mit Auflagen verbunden.

(vo) Auch im diesjährigen Fastenmonat Ramadan werden die muslimischen Gemeinden mit einem öffentlichen Muezzinruf die Gläubigen der muslimischen Gemeinde zum Gebet rufen – das erste Mal am Samstag, 2. April, danach an den vier folgenden Freitagen. Wie Tufan Ünal, der Vorsitzende der Türkischen Union von Krefeld, mitteilte, habe die Stadt dem Antrag zur Genehmigung des Rufes zugestimmt. Er sei mit Auflagen verbunden: So dürfe er nicht länger als fünf Minuten dauern und eine bestimmte Dezibel-Marke nicht überschreiten.