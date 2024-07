Kultveranstaltung in Krefeld Sonntags geht’s zum Tanztee ins Odeon

Krefeld · Sie kommen jede Woche, einige sogar von weit her. In Krefeld wird der Tanztee noch zelebriert. DJ Josef ist eine Bank. Was den Reiz einer fast ausgestorbenen gesellschaftlichen Unterhaltung ausmacht.

25.07.2024 , 18:00 Uhr

Immer wieder sonntags. Zum Tanztee im Odeon kommen zahlreiche Stammgäste - einige auch von weit her. Foto: Mark Mocnik

Von Tina Schlegel