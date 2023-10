Neues Projekt in Krefeld Museums-Uni für Schulklassen eröffnet im November

Zum Auftakt spricht Oberbürgermeister Frank Meyer am 10. November über Krefelds Entwicklung um 1900 im Kontext der Handwerker- und Kunstgewerbeschule Krefeld und der Gründung des Kaiser Wilhelm Museums. Im Anschluss werden Sammlungshighlights besichtigt. Am 21. November stellt Prof. Erik Schmid (Fachbereich Design) die Frage: Anpassen und/oder Auffallen? Warum, wie, wann und wozu manche Sachen gut zusammenpassen und manche eben nicht. Nach der Vorlesung folgt ein Filmscreening in der Ausstellung „Sarah Morris. All Systems Fail“. Im Dezember geht es bei Prof. Achim Eickmeier vom Fachbereich Chemie um Kunst und Naturwissenschaften.