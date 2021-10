Neuer Unfallchirurg am Maria Hilf Krankenhaus Krefeld : E-Bike-Unfälle wie im Profi-Sport

Krefeld In der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie, Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Maria Hilf Krankenhaus werden zunehmend Nutzer motorbetriebener Fahrgeräte wie E-Scooter und E-Bikes behandelt.

Verletzungen von Profi-Sportlern sind eigentlich nicht zu vergleichen mit den Brüchen und Zerrungen, die sich Hobby-Radler zuziehen. Das hat sich inzwischen geändert, wie Dr. Markus Graf aus langjähriger Praxiserfahrung weiß. „Wir sehen hier inzwischen Verletzungen, die es ansonsten in dieser Altersgruppe gar nicht gab“, sagt der Leiter der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie , Hand- und Wiederherstellungschirurgie am Krankenhaus Maria Hilf, das von der Alexianer GmbH betrieben wird.

Seit dem 1. Februar 2021 laufen bei Graf die Fäden zusammen, koordiniert er die verschiedenen Fachbereiche, um den Patienten eine Rundum-Versorgung zu ermöglichen, zu der in manchen Fällen auch die Behandlung einer post-traumatischen Störung gehört, für die es dann Spezialisten im angrenzenden Gebäude gibt, in dem die psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken und Zentren untergebracht sind.

Grund für die zunehmend schweren Verletzungen sind vor allem motorbetriebene Sport- und Freizeitgeräte. Sie bringen häufig Menschen in Bewegung, die zuvor nur noch Spaziergänge machten, sich jetzt aber über den erweiterten Bewegungsradius dank E-Bike freuen. „Viele Senioren sind aus der Übung, steigen nach Jahren mal wieder aufs Rad und bedenken nicht, dass sich E-Bikes anders fahren als normale Räder“, erklärt der 58-jährige Mediziner. Während diese Räder schnell unterwegs sind, hart abbremsen können und doppelt so schwer sind wie herkömmliche Drahtesel, also von ihren Nutzern Reaktionsschnelligkeit und einen guten Gleichgewichtssinn verlangen, sind eben diese Fähigkeiten bei älteren Fahrern oft schlechter als früher. Es kommt zu schweren Stürzen mit fatalen Folgen. Denn: „Ein Kind rollt sich ab wie ein Welpe, ein älterer Mensch fällt wie ein Stamm“, sagt Markus Graf und erklärt das damit, dass Erwachsene lange versuchen, einen Sturz abzuwenden, und dann nicht mehr die Zeit haben, sich klein zu machen. Stattdessen versuchen sie, das Unvermeidliche mit den Händen abzufangen, was zu Brüchen in diesem Bereich führt, oder kippen zur Seite, was hüftgelenksnahe Verletzungen nach sich zieht.