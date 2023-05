Kino Highlights in Krefeld Im Manta ins Open-Air-Kino auf der Rennbahn

Das neue Open-Air-Programm wartet mit einer Reihe von Blockbustern und Perlen der Filmgeschichte auf. Die Besucher können sich auf einen Mix aus Mainstream, Oscarpreisträgern, Specials und Klassikern freuen. Neben „Manta Manta – Zwoter Teil“ (14. Juli und 18. August) gehören unter anderem „Indianer Jones und das Rad des Schicksals“ (11. und 17. August) als auch „Mission: Impossible Dead Reckoning - Teil 1“ (18. und 20. August) zu den Highlights. Das Besondere hier: An jeweils einem Abend ist das Jugend-Sinfonieorchester der Krefelder Musikschule auf einer eigens aufgebauten Bühne zu hören und spielt vor Filmbeginn die Filmmusiken. „Top Gun Maverick“ (7. August), „Avatar: The Way of Water“ (22. Juli) und „Im Westen nichts Neues“ (28. Juli) schließen sich nahtlos in den Reigen ein. „Ich freue mich besonders auf den Film `Der Gesang der Flusskrebse` am 23. Juli. Das Buch ist bereits ein Bestseller und ich kann nur empfehlen, es vorher zu lesen“, sagt Paßon.