Ende des Monats ist Schluss In Krefelds ältestem Lampenladen geht das Licht aus

Ihre Lampenschirme hingen in der VIP-Lounge bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Sie sind bei den Berliner Wasserwerken ebenso anzutreffen wie im Düsseldorfer Kaufhof. Ihre Produkte rückten internationale Messestände ins richtige Licht. Sie sorgen in zahlreichen Ladenlokalen sowie Arztpraxen und das nicht nur in Deutschland für beste Beleuchtung. Doch damit ist jetzt Schluss. Nach 45 Jahren endet eine erfolgreiche Ära. Das Krefelder Unternehmen „Lampenschirme Holzapfel“ schließt zum 30. November seine Türen.