Neues Restaurant in Krefeld Im „Kiriko“ gibt es das japanische Nationalgericht

Krefeld · Japanische Küche etwa mit Sushi hat in Deutschland viele Anhänger. Im kommenden Monat bietet ein neues Restaurant in Krefeld an der Königstraße das Nationalgericht aus dem Land der aufgehenden Sonne an – Ramen-Suppen.

29.03.2023, 05:15 Uhr

Im Erdgeschoss (links neben „Das Optikhaus“) eröffnet im April das Kiroki mit gut 60 Plätzen und Speisen zum Mitnehmen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Restaurant-Landschaft in Krefeld bekommt einen neuen Farbtupfer: Im April will die Familie Zhu in ihrem neuen Lokal „Kiriko“ an der Königstraße 151 den Krefeldern ein japanisches Nationalgericht näherbringen – die Ramen-Suppe. Wer sie bestellt, bekommt eine dampfende Schüssel mit kräftiger Brühe, einer großen Portion Weizennudeln, würzigen Einlagen und frischen Toppings serviert.