Leere Stühle bei Krefelder Migrantenvertretung : Im Integrationsausschuss bleiben sieben Sitze frei

Krefeld Nur elf Mitglieder wurden direkt gewählt,neun Mitglieder können noch aus den Stadtratsfraktionen bestimmt werden. Vorgesehen war, dass der Ausschuss aus 27 Mitgliedern bestehen sollte.

Das städtische Wahlamt hat jetzt die vorläufigen Endergebnisse der Wahl zum Integrationsausschuss bekanntgegeben. Parallel zu den Kommunalwahlen waren am 13. September in Krefeld auch 49.122 Wahlberechtigte aufgefordert, ihre Stimme für die Kandidaten für den Integrationsausschuss abzugeben. 6.220 Wahlberechtigte, das sind 12,66 Prozent, machten von diesem Recht Gebrauch. Von den abgegebenen Stimmen waren 703 ungültig. Die 5.517 gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt: Demokratische Liste (DL) 1.610 Stimmen (29,18 Prozent), Türkische und Islamische Union 1.387 Stimmen (25,14 Prozent), Norbert Athen (Einzelbewerber) 1.110 Stimmen (20,12 Prozent), Alternative für Deutschland (AfD) 884 Stimmen (16,02 Prozent) und Hans-Michael Höhne-Pattberg (Einzelbewerber) 526 Stimmen (9,53 Prozent). Nach dieser Stimmenverteilung können nun voraussichtlich elf der 19 Kandidaten in den Ausschuss einziehen. Der Einzelbewerber Norbert Athen erreicht mit seinem Stimmanteil vier Sitze, kann aber tatsächlich nur einen Sitz einnehmen. Einzelbewerber Höhne-Pattberg erreicht zwei Sitze, die Demokratische Liste fünf Sitze (hat nur drei Kandidaten benannt) und die AfD drei, (hat nur zwei Kandidaten auf der Liste). So bleiben diese insgesamt sieben Sitze frei, die angesichts des Wahlergebnisses personell nicht besetzt werden können.