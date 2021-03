Verweilen am Dorfgraben in Krefeld : Drei neue Sitzbänke am Spazierweg im Oppumer Donkpark aufgestellt

Drei neue Sitzbänke am Spazierweg im Oppumer Donkpark aufgestellt

Verweilen am Dorfgraben in Krefeld

Krefeld Mit Hilfe von Spenden der SWK und Wohnstätte wurden entlang des Dorfgrabens Bänke installiert. Als nächstes soll ein Blühstreifen eingesät werden.

Gute Nachrichten für Oppumer Bürger, die gern den Donkpark-Spazierweg zwischen Fungendonk und Ackerstraße nutzen: Dort sind jetzt drei neue Sitzbänke aufgestellt worden. Das berichtet der Vorsitzende des Förderverein Donkpark Oppum, Hans Becker. Möglich wurde die Anschaffung der Parkbänke, die pro Stück rund 1700 Euro kosten, durch Spenden der Wohnstätte sowie der SWK. „Zu meiner großen Freude hat der Kommunalbetrieb bereits Müllgefäße neben den Bänken installiert“, sagte Becker am Dienstag.

Der Förderverein will auch in diesem Jahr wieder einen Blühstreifen anlegen, das Saatgut mit 50 Prozent Blumen-Anteil ist eine Spende der katholischen Gemeinde St. Augustinus. Der Pächter der angrenzenden Wiese, Stefan Hamacher, steht dem Förderverein mit Rat und Tat zur Seite und wird die Aussaat Ende März/Anfang April übernehmen. „Im letzten Jahr hatten wir etwas Pech mit dem Wetter, so dass der Streifen schnell vertrocknet war“, erzählt Becker. Daher gab es nun die Überlegung, einen Brunnen anzulegen, um die rund 2000 Quadratmeter große Fläche bewässern zu können. Vielleicht hat der Förderverein Glück: Auf der Suche nach einem geeigneten Standort ist Stefan Hamacher auf einen alten Brunnen gestoßen. Nun wird geprüft, ob dieser Brunnen wieder gangbar gemacht werden kann.