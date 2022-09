Kampf gegen Einwegflaschen in Krefeld : Im Büro von Ulle Schauws gibt es kostenlos Leitungswasser „to-go“

Wasser für jeden gibt es im Büro der Politikerin Ulle Schauws. Foto: Grüne

Krefeld „Kommt also gerne in mein Wahlkreisbüro am Karlsplatz 7 und füllt euch eure Mehrwegflaschen mit frischem Leitungswasser auf“, so die Krefelder Politikerin.

Seit kurzem hängt im Schaufenster des Krefelder Wahlkreisbüros von Ulle Schauws ein ganz besonderer Aufkleber. Durch den Sticker und auch den Eintrag in die Online-Stadtkarte können die Bürger erkennen, dass jeder im Wahlkreisbüro kostenlos Leitungswasser „to go“ erhalten kann. Alles, was Verbraucher benötigen, ist eine Trinkflasche.

Doch warum das Ganze? Um den Durst zu stillen, kaufen viele Bürger unterwegs häufig Getränke in Einweg-Plastikflaschen. Eine Studie der Kunststoffindustrie belegt, dass rund 70 Prozent der Einweg-Plastikflaschen in Deutschland aus Neumaterial hergestellt werden, für deren Herstellung unter anderem Rohöl eingesetzt wird. Dies belastet jedoch nicht nur das Klima, sondern verbraucht zudem begrenzt vorhandene Ressourcen. Die Herstellung von Plastikflaschen verschlingt jährlich etwa 438.000 Tonnen Rohöl und Erdgaskondensate. Mit dieser Menge könnten über 356.000 Einfamilienhäuser ein Jahr lang beheizt werden.

In Anbetracht der derzeitigen Energiekrise eine umso nennenswertere Statistik. In Deutschland werden stündlich rund zwei Millionen Einweg-Plastikflaschen verbraucht, was pro Tag mehr als 47 Millionen Stück bedeutet. „Der Kauf von Wasser im Einweg-Behältnis lässt sich jedoch mit simplen Mitteln ersetzen. Leitungswasser ist in Deutschland eines der am besten geprüften Lebensmittel und gleichzeitig das günstigste. Nicht nur ich, sondern auch meine Heimatstadt Krefeld hat sich die Reduzierung von Plastikmüll zum Ziel gesetzt. Solche Refill-Aktionen können Krefeld diesem Ziel ein Stück näherbringen.“, so die Bundestagsabgeordnete Ulle Schauws.

Gleichzeitig wird mit solchen Aktionen erreicht, klimasensitiven und finanziell schwachen Bevölkerungsgruppen einen leichteren Zugang zu Trinkwasser zu ermöglichen: Dies wird wegen der sommerlichen Hitzeperioden, die im Zuge des Klimawandels erwartet werden, zunehmend wichtiger. „Kommt also gerne in mein Wahlkreisbüro und füllt euch eure Mehrwegflaschen mit frischem Leitungswasser auf – selbstverständlich kostenlos. Und wenn ihr mögt, dürft ihr auch gerne länger auf einen Kaffee oder Tee bleiben“, so die Grünen-Politikerin, die das Wahlkreisbüro am Karlsplatz 7 – direkt gegenüber vom Kaiser-Wilhelm-Museum – hat.