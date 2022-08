Kunst in einer alten Krefelder Schule : Sieben Künstler zeigen ihre Werke im „Pausenhof“

Aktiv in der „Pausenhof“-Galerie: Susanne Pochowski, Christine Prause, Barbara Freundlieb, Frank Bernemann, Peter Schmitz und Claudia Reich (v.l.). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In der alten Schule an der Marktstraße zeigen sieben Krefelder Künstler am Wochenende, 27. und 28. August, ihre Werke. Sie hoffen auf anregende Gespräche mit den Besuchern.

Wenn am Samstag und Sonntag jeweils zwischen 12 und 19 Uhr das Künstleratelier „Pausenhof“ in der alten Schule an der Marktstraße 161 seine Tore zu einer großen Ausstellung öffnet, dann ist es für die Beteiligten ein besonderer, wichtiger Tag. „Es ist eine Möglichkeit der Kommunikation mit der Außenwelt. Das ist interessant, und natürlich ist es auch schön, Bilder zu verkaufen“, sagt Susanne Prochowski. Sie spielt mit geometrischen Kreisformen und Farben. „Fange ich einmal an, ist es nicht revidierbar“, sagt sie.

Die Kommunikation steht auch für Inken Horn im Vordergrund. „Wenn Menschen unsere Kunst betrachten, dann sehen sie oft etwas völlig anderes als wir. Es ist spannend, was die Kunst in dem Betrachter auslöst“, sagt sie. Ihre Bilder sind aus kleinen Strichen zusammengesetzt und sehen zunächst aus wie Drucke. Diese moderne Darstellungsform ist ein faszinierender Kontrast zu den Motiven, die urbane Zusammenhänge abbilden, die eher aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen.

Den Atelierraum teilt sie mit Frank Bernemann, der ganz andere Techniken verwendet. Seine Bilder bestehen aus vielen Schichten farbigen Waches, was verschwommene Figuren oder Formen ergibt, oder Ausfräsungen, die teilweise bleiben, oder mit Wachs gefüllt werden. So entsteht eine Dreidimensionalität aus der Darstellungsform selbst heraus.

Eine Etage höher finden Besucher die Werke von Christine Prause. „Ich möchte abstrakt Situationen und Menschen darstellen“, erläutert sie. Gern verarbeite sie Fotos, oder auch Urlaubserinnerungen. Und sogar eigene Bilder. „Ein Bild noch einmal aufzunehmen und einen anderen Aspekt zu betonen, das ist spannend. Oft sind meine Bilder Serien“, erläutert sie.

Im Hof der ehemaligen Grundschule ist Gastkünstlerin Caudia Reich zu finden. „Ich habe den Ort auf mich wirken lassen. Er ist heute so ruhig und war doch als Pausenhof so lebhaft. Für mich musste in den Baum eine Schaukel“, erzählt sie. So hängt nun – in unerreichbarer Höhe – eine Schaukel in der riesigen Platane. Kleine Graffiti in einer Ecke und eine Installation um ein Wassergefäß sowie Striche auf dem Boden um den Baum herum runden ihren Beitrag ab.

Im Eingangsbereich hat Barbara Freundlieb ihr Atelier. „Ich arbeite mit Acrylfarbe. Die trocknet sehr schnell, so dass ich in vielen Schichten malen kann. So entstehen Figuren und Menschen, die meist nur angedeutet sind und durch den Hintergrund komplettiert werden“, erzählt sie. Vorlagen habe sie nicht. „Nein, meine Bilder verselbständigen sich auf gewisse Weise“, erzählt die Verbergerin.