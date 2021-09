Einkaufen in der Heimat : IHK zeichnet Uerdinger Kaufmannsbund aus

Krefeld Zum ersten Mal zeichnete die IHK Mittlerer Niederrhein die besten Heimatshopper-Aktionen aus. Für Krefeld bekam der Uerdinger Kaufmannsbund einen Preis.

Die Uerdinger Einzelhandelsvertreter hatten anlässlich des Lockdowns so genannte „Regenbogentaler“ für je einen Euro verkauft. Auf der Rückseite war das Geschäft beziehungsweise Unternehmen abgedruckt, in dem der Taler mit einem Wert von fünf Euro eingelöst werden konnte. An zwei Wochenenden verkaufte der Kaufmannsbund mehr als 500 Regenbogentaler.

Das überzeugte die Jury. „Der Kaufmannsbund hat die Bürgerinnen und Bürger mit dieser Aktion für die Situation des Handels, der Gastronomie und der Dienstleistungsunternehmen sensibilisiert und einen finanziellen Ausgleich für den im Lockdown verzeichneten Umsatzausfall geschaffen“, heißt es in der Laudatio der IHK. Den Preis in Höhe von 1.000 Euro nahmen Uwe Rutkowski und Fabian de Cassan vom Vorstand des Kaufmannbundes entgegen.

„Für das Wochenende haben wir wieder alle Innenstadtakteure dazu aufgerufen, ihre Kundinnen und Kunden mit besonderen Ideen zu begeistern“, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz zur Begrüßung der Preisträger, Jurymitglieder und Gäste. „Nachdem wir am Mittleren Niederrhein im Jahr 2014 die Aktion ins Leben gerufen haben, beteiligen sich inzwischen deutschlandweit 43 Industrie- und Handelskammern an der Aktion.“ Der an die Aktionstage angelehnte Wettbewerb „Willkommen Heimatshopper“ feierte in diesem Jahr Premiere.