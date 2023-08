IHK-Hauptgeschäftsführer Steinmetz fordert Senkung der Stromsteuer IHK warnt vor Absturz der Krefelder Industrie

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein reagiert besorgt auf die Umsatzmeldungen der Krefelder Industrie im zweiten Quartal des Jahres, die von IT.NRW veröffentlicht wurden. „Die Umsätze liegen deutlich unter dem Wert des Vorjahreszeitraums“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Insbesondere die energieintensiven Branchen in unserer Region melden deutliche Verluste.“ Am gesamten Mittleren Niederrhein entwickelten sich die Industrieumsätze schlechter als in Nordrhein-Westfalen insgesamt.