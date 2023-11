Kaufkraftverlust, hohe Energiepreise, steigende Arbeitskosten IHK-Chef Steinmetz warnt vor Absturz der Krefelder Industrie

In Krefeld ist die Beurteilung der Geschäftslage mit einem Saldo von 1,7 Punkten etwa genauso unbefriedigend wie in der Region Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein. Der Geschäftserwartungssaldo liegt bei minus 20,3 Punkten. Die Krefelder Unternehmen sind damit pessimistischer als die Betriebe in der Gesamtregion. „Das dürfte auch an der Branchenstruktur liegen“, so Steinmetz. „Schließlich sind energieintensive Industrien in Krefeld von überdurchschnittlicher Bedeutung.“