Angebot an Unternehmen : IHK unterstützt betriebliche Integration von Geflüchteten

Angebot an Unternehmen

Krefeld „Wir wollen interessierte Unternehmen vor allem auf die zahlreichen Möglichkeiten und Bedingungen hinweisen“, sagt IHK-Mitarbeiterin Silke Fuchs.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein bietet für Unternehmen, die Flüchtlinge in ihrem Betrieb integrieren möchten oder bereits Migranten beschäftigen, am Dienstag, 23. April, zwischen 13.30 und 15 Uhr eine Hotline an. Der thematische Schwerpunkt lautet: „Wann kann ein Geflüchteter eine Ausbildung beginnen?“