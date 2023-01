IHK und Arbeitsagentur verlängern Kooperation Krefeld – Fachkräftemangel ist Konjunkturrisiko Nummer eins

Der Mangel an Fachkräften wird sich in den kommenden Jahren enorm verschärfen – schon jetzt wird es aufgrund des demografischen Wandels für Unternehmen immer schwerer, für bestimmte Positionen geeignete Mitarbeitende zu finden. Aber wie können Unternehmen ihr Personal langfristig binden? Was können Betriebe tun, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein? Und welche neuen Wege gibt es, potenzielle Auszubildende frühzeitig auf sich aufmerksam zu machen? Für diese und weitere Fragen stehen die jeweiligen Fachkräfteberater der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein und der Krefelder Agentur für Arbeit zur Verfügung. Jetzt haben die Partner eine Verlängerung der Kooperation zur „Fachkräfteberatung für Unternehmen“ unterzeichnet – im Beisein des NRW-Staatssekretärs vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Matthias Heidmeier.