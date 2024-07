Tarifabschluss setzt Kommunen finanziell unter Druck IHK kritisiert Trend zu Steuererhöhungen in der Region

Bundesweit liegt der durchschnittliche mit der Einwohnerzahl gewichtete Hebesatz der Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern zuletzt bei etwa 435, am Mittleren Niederrhein bei 467 Punkten. „Der Steuersatz ist ein entscheidender Faktor dafür, ob sich Unternehmen an einem Standort ansiedeln oder ihren Betrieb ausbauen“, erläutert der IHK-Hauptgeschäftsführer. „Weil die Hebesätze in unserer Region leider sehr hoch sind, siedeln sich bei uns im Durchschnitt weniger steuerstarke Unternehmen an, die wiederum für mehr Steuereinnahmen sorgen könnten.“ Im Ergebnis sei die Steuerkraft in Kommunen mit niedrigen Hebesätzen höher als in vielen Städten und Gemeinden am Mittleren Niederrhein. Das belegt auch die Statistik: Die Steuerkraft am Mittleren Niederrhein liegt 8,5 Prozent unter dem Bundesschnitt. „Niedrige Gewerbesteuerhebesätze wirken sich langfristig finanziell positiv aus“, betont Steinmetz.