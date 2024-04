Stadt Krefeld plündert ihre Rücklagen IHK hält Haushaltssicherungskonzept für nötig

Die Finanzplanung der Stadt Krefeld für die beiden kommenden Jahre hat der Experte Professor Dr. Harald Schoelen von der Hochschule Niederrhein im Auftrag der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein mit Sitz am Nordwall in Krefeld genau unter die Lupe genommen. Ergebnis. IHK-Präsident Elmar te Neues empfiehlt der Kommune, ein freiwilliges Haushaltskonsolidierungskonzept zu erarbeiten. „In dem Konzept sollten die notwendigen Schritte der umfassenden Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung transparent dargelegt werden“, erklärte er. Gleichzeitig begrüßt die IHK in ihrer Stellungnahme zum Krefelder Haushalt die Stabilität der Steuerhebesätze und die hohen Investitionen in viele für die Wirtschaft bedeutende Bereiche.