Datenbank für Krefeld aufgebaut : IHK ist gegen allgemeine Corona-Testpflicht für Unternehmen

Krefeld „Allerdings hören wir immer wieder, dass die Unternehmen Probleme haben, genügend Tests zu bekommen. Der Bedarf kann derzeit nicht gedeckt werden“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat sich in einem Schreiben an die Bundestags- und Landtagsabgeordneten aus der Region gegen eine allgemeine Testpflicht für Betriebe ausgesprochen. „Die Bereitschaft der Unternehmen, Mitarbeiter freiwillig zu testen, ist sehr hoch“, erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Allerdings hätten die Betriebe weiterhin Probleme bei der Beschaffung der Tests. Deswegen könne eine Testpflicht für Betriebe sogar kontraproduktiv sein.

Aus Sicht der IHK ist die Kombination aus einer höheren Anzahl von Corona-Tests und einem beschleunigten Impftempo das entscheidende Instrument, um die Pandemie zu bezwingen. „Wir werden uns in den kommenden Wochen auch weiterhin dafür einsetzen, dass die Betriebe ihr großes Engagement bei der Testung von Mitarbeitern beibehalten“, erklärt Steinmetz. Die IHK hält eine regelmäßige Testung der Menschen in allen Lebenswelten – so auch am Arbeitsplatz – für ein unverzichtbares Instrument, um die Pandemie zu besiegen.

Eine weitere Herausforderung, die eine gesetzliche Testpflicht für die Unternehmen mit sich bringen würde, ist der logistische Aufwand. „Viele Betriebe haben in den vergangenen Wochen Abläufe mühsam aufgebaut, die bei einer Testpflicht wieder an die neuen bürokratischen Anforderungen angepasst werden müssten“, so Steinmetz, der in dem Schreiben an die Abgeordneten zudem darauf hinweist, dass sich viele Unternehmen nach wie vor in einer schweren Krise befinden. „Gerade für kleinere Betriebe, die von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie betroffen sind, sind die Kosten der Testungen nicht zu vernachlässigen. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich dies über mehrere Monate hinziehen sollte.“