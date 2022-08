Krefelder Wirtschaft schlägt Alarm : IHK fordert „Optimierung“ der Fahrrinne des Rheins

Niedrigwasser im Rhein: „Fahrrinnenanpassungen tragen substanziell dazu bei, dass künftig mehr Güter über diesen klimafreundlichen Weg transportiert werden können“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Foto: Jens Voss

Krefeld In einem Brief an die NRW-Regierung betont IHK-Chef Jürgen Steinmetz, dass gerade in der derzeitigen dramatischen Niedrigwassersituation offensichtlich wird, wie wichtig ein verlässlicher Wasserweg für die gesamte Rheinschiene ist.