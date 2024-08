IHK-Hauptgeschäftsführer Steinmetz über Ausbildung und Grundsteuerreform IHK eröffnet „Pop-up-Store Ausbildung“ in der Krefelder City

Die IHK wird im Frühjahr 2025 in Krefeld ein neues Modell für den Kontakt zu Jugendlichen erproben: Sie wird in einem Ladenlokal in der City einen „Pop-up-Store Ausbildung“ einrichten. Wie Steinmetz berichtet, soll eine Wohlfühlumgebung mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen. Der Pop-up-Store soll Anlaufpunkt sein für Schulklassen. Dort können oder Unternehmen ihre Ausbildungsberufe in zwangloser Atmosphäre jungen Menschen vorstellen. „In unserem ersten Pop-up-Store dieser Art in Neuss haben wir in wenigen Wochen 1500 Schülerinnen und Schüler erreicht. Das wollen wir auch in Krefeld ausprobieren“, so Steinmetz.