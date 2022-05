Wirtschaft in Krefeld : Steinmetz wirbt für Anstellung von Geflüchteten

Krefeld Die Generalkonsulin der Ukraine tauschte sich mit dem IHK-Hauptgeschäftsführer aus und betonte, dass die Ukrainer dankbar für Hilfsgüter aller Art seien.

(RP) Die Hilfsbereitschaft ist auch am Mittleren Niederrhein enorm. Zahlreiche Bürger und auch viele Unternehmen spendeten Geld und organisierten Hilfslieferungen in die betroffenen Gebiete. „Das war überwältigend und hat meinen Landsleuten Mut gemacht“, sagte Iryna Shum. Die Generalkonsulin der Ukraine war zu Gast in der Region und hat sich mit Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrieund Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, über die Situation in ihrem Land, die Lage der Geflüchteten und Hilfsprojekte der Wirtschaft ausgetauscht.