IHK und Creditreform stellen Risikobarometer für Krefeld vor Negative Folgen für den Arbeitsmarkt durch höhere Ausfallraten bei Firmen

Die Lage der Betriebe ist ambivalent: Die Energiekrise hat zu deutlichen Kostensteigerungen bei den Unternehmen geführt. Allerdings blicken viele von der Corona-Pandemie besonders stark betroffene Branchen auf eine gute Nachfrage in den vergangenen Monaten zurück. „Mit Stichtag 30. Juni 2022 haben sich die höheren Kosten noch nicht bei den Ausfallraten bemerkbar gemacht. Sie sind bis dahin auf einem niedrigen Niveau geblieben“, so Becker. In Krefeld liegt die Ausfallrate bei 1,50 Prozent. Zum Vergleich: Der entsprechende Wert für Nordrhein-Westfalen liegt bei 1,14 Prozent, für Deutschland bei 1,06 Prozent.