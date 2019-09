Umfrage : IG Bau sucht schwarze Schafe unter Arbeitgebern

Krefeld Die Gewerkschaft warnt Reinigungskräfte davor, sich auf Änderungen im Arbeitsvertrag einzulassen.

Das Votum von Reinigungskräften aus Krefeld ist gefragt: Die 2.150 Gebäudereinigerinnen und Glasreiniger sollen bei einer bundesweiten Online-Umfrage mitmachen. „Ziel ist es, das Ausmaß von Lohndrückerei und Urlaubskürzung zu ermitteln. In der Branche geht es nämlich gerade hoch her: Viele Reinigungskräfte werden regelrecht dazu gedrängt, geänderte Arbeitsverträge zu unterschreiben“, sagt Doris Jetten von der zuständigen Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Düsseldorf.

Die Gebäudereiniger-Gewerkschaft hat die Umfrage gestartet, um „schwarze Schafe unter den Arbeitgebern gezielt zu orten“. Davon gebe es nämlich Tag für Tag mehr: Seit der Kündigung des Rahmentarifvertrages für das Gebäudereiniger-Handwerk durch die Arbeitgeber scheuten viele Unternehmen nicht davor zurück, ihren Beschäftigten die Arbeitsbedingungen neu zu diktieren. „Die Reinigungskräfte bekommen deutlich weniger Lohn – schon dadurch, dass ihnen die Zuschläge bei Überstunden oder für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen teilweise komplett gestrichen werden. Und sie werden mit einem Minimum an Urlaubstagen abgespeist“, sagt die Vorsitzende des IG Bau-Bezirks Düsseldorf. Die Frage, die Doris Jetten dabei auf den Nägeln brennt: „Wie schlimm ist die Situation in Krefeld?“ Sie appelliert daher an die Reinigungskräfte, beim Online-Check zur Arbeit in der Gebäudereinigung mitzumachen: www.sauberkeit-brauchtzeit.de/umfrage.