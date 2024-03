Werk Krefeld arbeitet 5,3 Milliarden Auftrag pünktlich ab ICE-4-Flotte der Deutschen Bahn ist komplett: Siemens liefert 137. Zug aus

Die mehr als 2000 Beschäftigten im Zugwerk von Siemens Mobiliy an der Duisburger Straße haben den mit 5,3 Milliarden Euro Volumen größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte erledigt. Mit der Auslieferung des 137. Zuges ist die ICE 4-Flotte der Deutschen Bahn (DB) jetzt komplett. Der pünktlich gelieferte Zug wurde am gestrigen Dienstag in Berlin auf den Namen „Spree“ getauft. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der DB, Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, Manja Schreiner, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt des Landes Berlin, Michael Peterson, DB-Personenfernverkehrsvorstand sowie Roland Busch, CEO der Siemens AG, nahmen an der Taufzeremonie im Berliner Hauptbahnhof teil.