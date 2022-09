Jobs in Krefeld : Hybride Zukunft an der Hochschule Niederrhein 

Krefeld Kerstin Abraham, Vorständin und Arbeitsdirektorin der Stadtwerke, informierte über berufliche Anforderungen an Fachkräfte. Der Anspruch und der Grad an Komplexität für Hochschulabsolventen steigt.

Am Hochschulstandort Süd hat jetzt das Le/Ni-Lehrforum statt gefunden. Unter dem Motto: Ist die Zukunft hybrid? Impulse für neue Lehr-, Lern- und Arbeitswelten, war es in diesem Jahr gelungen, gleich zwei hochkarätige Redner und drei Impulsgeber zu gewinnen. Nach der Begrüßung durch den Gastgeber, Vizepräsident für Studium und Lehre, Prof. Berthold Stegemerten, wurde mit der Vorständin und Arbeitsdirektorin der Stadtwerke Krefeld AG und Mitglied im Hochschulrat der HSNR Kerstin Abraham, das Lehrforum 2022 eröffnet. Kerstin Abraham informierte über berufliche Anforderungen an Fachkräfte. Diese werden sich in den kommenden Jahren extrem verändern, der Anspruch und der Grad an Komplexität für Hochschulabsolventen steigt. Im Anschluss folgten Impulse von Prof. Dr. Jost Götter, Prof. Dr. Regina Hahn und Prof. Dr. Anne-Friederike Hübener, die mit den Teilnehmenden des Le/Ni-Lehrforums ausgewählte Aspekte vertieft haben. Den zweiten Vortrag hielt Professor Dr. Ulf-Daniel Ehlers von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, der via Hybrid-Kit dem Le/Ni-Lehrforum 2022 zugeschaltet war. Ehlers, der sich in verschiedenen Publikationen intensiv mit dem Thema „Future Skills“ befasst hat, nahm thematischen Bezug auf die erste Keynote und diskutierte die Frage, was kann und muss Hochschule leisten, um Studierende gut auf die Bewältigung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen vorbereiten zu können, die die Welt von morgen stellt.