Hunde dürfen im Mehrzweckbecken toben : Erstmals Hundeschwimmen im Freibad Bockum

Am 8. Oktober dürfen die Vierbeiner im Badezentrum Bockum ins Wasser gehen. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der DRK Wasserwacht und dem Tierheim Krefeld durchgeführt. Eine Beheizung des Bades erfolgt für diese Aktion nicht.

Im Badezentrum Bockum ist die Freibadsaison seit wenigen Tagen für alle Badegäste beendet. Für die Vierbeiner der Stadt öffnet die Anlage in den Herbstferien noch einmal exklusiv: Am Samstag, 8. Oktober, dürfen von 12 bis 16 Uhr Hunde im Mehrzweckbecken toben und schwimmen. „Nachdem die Kolleginnen und Kollegen des SVK 72 vor ihrer umfangreichen Filtersanierung im vergangenen Jahr einen Hundeschwimmtag erfolgreich umgesetzt haben, wollen wir ähnliches nun am Standort Bockum anbieten“, sagt Dieter Porten, Sachgebietsleiter der Krefelder Bäder. Der Eintritt kostet pro Hund fünf Euro, Begleitpersonen haben freien Eintritt.