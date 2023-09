Aktionstag der IG Metall in Krefeld Hunderte Industriearbeiter fordern Unterstützung des Bundeskanzlers

Hunderte Industriebeschäftigte des Stahlkonzerns Outokumpu und der Siempelkamp Gießerei in Krefeld richteten am heutigen Freitag und tags zuvor ein deutliches Zeichen an den Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Bundesregierung müsse einen Brückenstrompreis beschließen, damit die energieintensiven Branchen in Deutschland eine Überlebenschance im internationalen Wettbewerb gegen die ausländische Konkurrenz behielten, beschrieb Ralf Claessen, Geschäftsführer der IG Metall Krefeld, die aktuelle Lage, die etliche Arbeitsplätze in Krefeld und darüber hinaus gefährde.