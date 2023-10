Am 7. und 8. Oktober jeweils von 12 bis 16 Uhr Hunde erobern das Freibad in Bockum

Die Stadt Krefeld öffnet nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr auch in diesem Herbst die Freibadanlage in Bockum für die Hunde der Stadt: Am kommenden Wochenende, 7. und 8. Oktober, jeweils von 12 bis 16 Uhr dürfen die Vierbeiner im Mehrzweckbecken des Badezentrum Bockum toben und schwimmen. Der Eintritt kostet pro Hund fünf Euro, Begleitpersonen haben freien Eintritt. Der Fachbereich Sport und Sportförderung bittet, die Hundemarken oder vergleichbare Nachweise mitzubringen und vorzuzeigen.