Jede Hilfe kam zu spät Hund stirbt in Krefeld in überhitztem Auto

Wovor immer wieder gewarnt wird, in Krefeld ist es passiert: Ein Hund verendete am Donnerstag in einem geparkten Auto, das sich in der Mittagszeit aufgeheizt hatte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sah eine Zeugin gegen 13 Uhr einen Hund in einem Auto, das am Konrad-Adenauer-Platz abgestellt worden war. Das Tier hechelte und war deutlich sichtbar in Not. Sofort rief die Frau andere Passanten zur Hilfe. Gemeinsam versuchten sie dann, die Scheiben des Wagens mit einem Hammer einzuschlagen. Zusätzlich alarmierten sie über den Notruf die Polizei.