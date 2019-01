Kartenvorverkauf: Hülser Sechserrat: Losverfahren für Karnevalssitzungen

Krefeld Wer Losglück hat, kann bis zu vier Karten für den Hülser Karneval erwerben.

Die Hülser Prinzenproklamation findet dann am Samstag, 2. Februar, ab 20 Uhr im Heinrichsstift an der Klever Straße statt. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Die Termine der Galasitzungen sind Freitag, 22. Februar, Samstag, 23. Februar und Samstag, 2. März. Jugendliche ab 16 Jahren können die Sitzungen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer erwachsenen Person, der die elterliche Sorge übertragen wird, besuchen.

Weitere Termine an den Karnevalstagen sind die Kostüm-Disco (ab 14 Jahre) am Sonntag, 3. März, ab 16.30 Uhr, der Frühshoppen (ab 16 Jahre) am Rosenmontag, 4. März, ab 11.30 Uhr sowie der Thekenabend mit Tanz (ab 18 Jahre) am Veilchendienstag, 5. März, ab 17.30 Uhr.