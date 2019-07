Sommersaison : Hülser Schwimmer mit neuer Wettkampfgruppe

Krefeld Das klare Ziel nach Wettkampf-Erfolgen treibt die Sportler des kleinen Vereins zu neuen Bestzeiten.

Der Betrieb ist kurz zum Erlahmen gekommen, doch in dieser Sommersaison trumpfte die Schwimmabteilung des Hülser Sportvereins wieder auf. Nach Umstrukturierung des Trainingsangebots setzen Trainer Florian Kalytta und Abteilungsleiterin Corina Voigt wieder auf Leistung. Das klare Ziel nach Wettkampf-Erfolgen treibt die Sportler des kleinen Vereins zu neuen Bestzeiten. Das Engagement fruchtet: Auf sechs Wettkämpfen holten die Sportler etliche Bronze- und Silbermedaillen. Gold ging an Lorenz Vennekel (200 Meter Lagen-Mix), Liz Kranen (400 Meter Freistil) und Lena Küsterameling (50 Meter Rücken, Brust, Kraul).

Den Anstoß gab die neue Leiterin der Schwimmabteilung. Corina Voigt ist ehemalige Leistungsschwimmerin des DSV-Kaders und seit Jahreswechsel im Amt. Zusammen mit einem neuen und jungen Trainerteam um Florian Kalytta stellte sie die Weichen für die Reaktivierung des Leistungsschwimmens in Hüls. Kalytta, Sportassistent, Rettungsschwimmer und Schiedsrichter des Verbandskaders, betreut mit Lydia Sokolow und Laura Schneider die Wettkampfgruppe. Sie besteht aus 22 lizensierten Leistungsschwimmern zwischen neun und 40 Jahren. Koordination, Kondition und Technik stehen beim Training im Vordergrund, um die neuen Bestzeiten zu erreichen. Leistungsstarke Schwimmer der zwei Vorgruppen (40 Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren) rücken in die Wettkampfgruppe auf. Nachwuchs generiert der Verein in der Nichtschwimmerausbildung durch Ralf Fell.