Naturschutz in Krefeld: Hülser starten Blühstreifen-Offensive

Krefeld Thomas Vennekel und seine Frau Ruth bieten Patenschaften für Blühstreifen an. Motto: „Krefeld blüht!“ Jeder kann demnach bestimmte Flächen gegen eine jährliche Pacht als Blühstreifen anlegen und pflegen lassen.

Die Anforderungen an die Landwirtschaft hätten sich geändert. „Obwohl die Landwirte sich an Recht und Gesetz halten, steht vor allem die Landwirtschaft in der Kritik, etwa für den Verlust an Insekten verantwortlich zu sein“, sagt er. Es gebe zunehmend die Forderung an die Landwirte, die Landschaft naturnah zu pflegen. Dem wolle man sich stellen, betont Vennekel. Er setzt mit seinem Angebot auf Marktwirtschaft und nicht auf das bestehende Zuschusssystem der EU zur Anlage von Blühstreifen.