Regionalplan-Änderung Krefeld : Hülser Initiative kämpft gegen Regionalplan-Änderung

Krefeld Zwei Flächen, die ans Hülser Bruch grenzen, könnten mit der Änderung des Regionalplans zu Bauland werden.

In Hüls formiert sich Widerstand gegen die geplante Änderung des Regionalplans. Die Initiative „Hände weg vom Hülser Bruch“ hat sich nach Bekanntwerden des Vorhabens der Bezirksregierung, Flächen für Wohnbebauung zu schaffen (wir berichteten mehrfach), neu formiert. Innerhalb kurzer Zeit wurden hunderte Unterschriften gesammelt, außerdem haben um die 2250 Bürger einer Online-Petition zugestimmt. Damit soll verhindert werden, dass zwei am Hülser Bruch gelegene Flächen unter Umständen zu Bauland werden.

Konkret geht es um ein Areal in Größe von 48.000 Quadratmetern, das auf der einen Seite von der Straße „Am Königspark“ und auf der anderen Seite von der ans Hülser Bruch angrenzenden Pappelallee und dem Flöthbach begrenzt wird. Des weiteren um ein rund 21.000 Quadratmeter großes Gebiet zwischen Fischerstraße/von-Harff-Straße/Steegerdyk, ebenfalls am Hülser Bruch gelegen.

Auch wenn eine Bebauung auch nach erfolgter Regionalplan-Änderung nicht zwangsläufig erfolgen muss, will die Hülser Initiative diese ihrer Meinung nach „sensiblen Flächen“ langfristig schützen. Das erklärt Günter Föller, der auch für die Grünen in der Lokalpolitik aktiv ist. Bereits vor 17 Jahren hatte sich die Bürgerinitiative gegründet, als seinerzeit bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans drei Flächen am Rande des Hülser Bruchs zur Bebauung vorgesehen waren. „Die Initiative war damals sehr erfolgreich und hat innerhalb kürzester Zeit rund 3000 Unterschriften gegen dieses Vorhaben gesammelt. Die Flächen von-Harff-Straße, Am Königspark und Alte Landstraße wurden daraufhin aus gutem Grund aus dem FNP heraus genommen“, berichtet Föller. Nun stehen zwei der Flächen wieder im Regionalplan und könnten somit irgendwann doch noch zu Bauland werden. Föller und seine Mitstreiter reagierten schnell: „Nach spontanen Treffen in Hüls wurden kurzfristig Strategien zur Verhinderung dieser Bebauung entwickelt: Ein Info-Flyer, eine Homepage, eine Online-Petition und eine Unterschriftenliste. Es gab bereits zwei Info-Stände auf dem Hülser Markt, weitere sind nach Ende der Ferien geplant“, erzählt Föller.