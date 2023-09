In Krefeld Hüls Großer Andrang auf dem Bottermaat

Am Sonntagmorgen war ab 11 Uhr der historische Ortskern gut besucht – zum Beispiel mit einer Gruppe Senioren aus dem städtischen Seniorenheim Fischers-Meyser-Stift, die teils in Rollstühlen von Betreuern die Stände entlang geschoben wurden und sich alles mit Interesse anguckten. Das Angebot war vielfältig: Das Jugendrotkreuz, die Messdienergruppen St. Cyriakus oder die Robert Jungk-Gesamtschule präsentierten sich an ihren Ständen, die SWK informierten über aktuelle Entwicklungen in der Energieversorgung und es gab reichlich Einkaufsmöglichkeiten mit kreativen Ideen und Bekenntnissen zum Stadtteil. Nur einige Beispiele: Fritzki Design präsentierte eine Hüls-Kollektion überwiegend in Holz, während an einem anderen Stand Edelstahl das „Hüls-Werkmaterial“ war. An einem anderen Stand fachsimpelten zwei Besucher über das neue modische „must have“ für Herren – die rustikale Herrenhandtasche aus Leder, denn: „das ist jetzt wieder in!“