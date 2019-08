Beliebtes Familienfest : Hüls lädt zum 43. Bottermaat

Der Hülser Bottermaat ist am 14. und 15. September wieder in der Innenstadt. Für die Hülser Vereine ist der Termin schon seit Jahren ein fester Bestandteil im Kalender. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das weithin bekannte Hülser Familienfest soll wiedererkennbar bleiben. Jetzt kommt eine Automeile hinzu.

Am 14. und 15. September veranstaltet der Hülser Werbering seinen 43. Bottermaat. Das Hülser Familienfest hat sein lokales Flair bewahrt, obwohl der Bottermaat weit über die Stadtgrenzen hinaus ein Besuchermagnet ist. Nach wie vor sticht der Stand der Orbroicher Landfrauen, der für den Bottermaat namensgebend ist, aus der bunten Vielzahl der Stände hervor. Aus angesäuerter Sahne, die sie in großen Holzfässern aufbewahren, gewinnen sie durch geduldiges Schlagen und Kurbeln ihre frische Landbutter, die am Stand reißenden Absatz findet.

Auch die Männer an der Apfelsaftpresse sind in intensive Gespräche mit Besuchern verstrickt. Gerne lassen sich die Besucher in eine Welt zurückführen, in der Ausdauer und Muskelkraft den Arbeitsalltag bestimmten.

Info Hüls lädt zum Bottermaat ein Drei Jahre nach der Gründung des Hülser Werberings im Jahre 1974 wurde die Idee „Bottermaat“ 1977 zum ersten Male verwirklicht. Daraus entstand eine bodenständige Mischung aus Handwerker- und Verkaufsmarkt, die jetzt ihre 43. Auflage erfährt. Mittlerweile hat sich das Hülser Familienfest bei über 100 Ständen, einer Automeile und einem beachtlichen Angebot an Live-Musik eingependelt. Der Bottermaat findet jährlich am dritten Sonntag im September statt.

Die Organisatoren des Marktes, Frank Minhorst und die Vorsitzende des Werberinges Kathrin Fuldner achten mit ihrem Team darauf, dass der Bezug zur ländlichen Umgebung von Hüls sichtbar ist. Dazu gehört auch der große Gemüsestand mit seinem Angebot an Porree, dem „Breetlook“ genannten Hülser Lokalgemüse. Wie immer fordern die Heimatstuben zur Teilnahme an einem Suchspiel auf. Für die Hülser Vereine ist der Bottermaat ein festes Datum in ihrem Terminkalender, an dem sie sich einer großen Öffentlichkeit vorstellen können.

Stark nachgefragt ist auch immer die Besteigung des Kirchturmes der Hülser Pfarrkirche St. Cyriakus. Die Anmeldung erfolgt am Stand der Kolpings-Familie vor der Kirche. Die Konventskirche mit ihren Spierlingsfenstern und der sanierten Barockorgel kann einmal mehr besichtigt werden. Die Bücherei der Pfarrgemeinde an der Rektoratsstraße bietet wieder eine große Auswahl an aussortierten und gespendeten Medien an.

Viele Besucher kommen, um das wieder zu finden, was ihnen bereits im Vorjahre gefallen hat. Doch es gibt auch Neues, so die „Automeile“ auf dem abgesperrten Straßenstück der Tönisberger Straße zwischen der Kempener Straße und der St.Töniser-Landstraße, auf dem Toelke & Fischer, Citroen - Houbertz und Ford-Hoebertz neben ihren neuesten Modellen auch Oldtimer vorstellen.

An den Ständen wird viel selbst Hergestelltes geboten. Es gibt Stände mit Textilien, Kunst, Design, Schmuck, Hand- und Bastelarbeiten, Mineralien, Süßigkeiten und Blumen. 15 Stände sind zum ersten Mal auf dem Bottermaat. Neben einem Afrika-Hilfsprojekt bieten sie Deko-Artikel, selbstgefertigte Damen-Oberbekleidung, Taschen, Grußkarten und Gemaltes auf Leinwand.

Neu ist auch ein Kaffee-Fahrrad. Selbstverständlich ist auch der vielfach nachgefragte Scherenschleifer vor Ort, der sich wie auch der Klompenmacher, der Pottbäcker, die Spinnerin oder der Buchdrucker gerne bei der Arbeit beobachten lässt und über seine Fertigkeiten informiert. Die Hülser Bäcker, Konditoren und Wirte sorgen mit einigen auswärtigen Anbietern, darunter Bratwurst-Paule, für das leibliche Wohl, wenn sich die Gäste, durch den Aktionsbereich zwischen Klever Straße und Krefelder Straße drängen werden.