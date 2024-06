Tag der Architektur Auf Tour durch den blauen Kasten

Mit Kantine, Kiosk, Spiel- und Sportmöglichkeiten – so sieht es im Lager für 400 Flüchtlinge in Forstwald aus

Containerdorf in Krefeld Mit Kantine, Kiosk, Spiel- und Sportmöglichkeiten – so sieht es im Lager für 400 Flüchtlinge in Forstwald aus