Kommunalbetrieb Krefeld : Hülser Schulstraße wird saniert

Krefeld Die Arbeiten an der Fahrbahn der Schulstraße beginnen am 18. Mai und dauern insgesamt vier Tage. Jeweils ab 15 Uhr ist die Straße komplett gesperrt und eine Umleitung ausgeschildert.

Wegen der Arbeiten muss das betroffene Stück der Schulstraße jeweils ab 15 Uhr an diesem Tag für den Verkehr komplett gesperrt werden. Fräsarbeiten sind für den 18. Mai angesetzt, die Glasfaserkabel werden einen Tag später verlegt und am 20. Mai das Auftragen der dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, kurz DSK, vorbereitet. Die neue Fahrbahndecke soll dann am 25. Mai fertiggestellt werden. Jeden Abend werde die Vollsperrung wieder aufgehoben, meldet der KBK.