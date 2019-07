Literarischer Sommer : „Vintage Queen“ – Auf- und Abstieg einer Second-Hand-Kette

Krefeld In der Reihe „Literarischer Sommer“ las die niederländische Autorin Saskia Goldschmidt in der Galerie Sof in Hüls aus ihrem Buch vor.

Saskia Goldschmidt hat die Familiengeschichte recherchiert, Gespräche geführt, ihre Blockade gelöst und den ersten Roman „Die Glücksfabrik“ geschrieben. Darin geht es um die „zerstörerische Funktion des Kapitalismus.“ So auch in „Vintage Queen“. Für dieses Buch hat sie wieder gründlich recherchiert, mit Menschen gesprochen, neue Kontakte geknüpft. „Danach fange ich an, Fiktion zu schreiben“, sagt sie in ihrem netten Deutsch. Koko ist die Hauptperson in dem Roman, in dem es um Kleidung aus zweiter Hand, einen wichtigen Industriesektor und eine schwierige Entwicklung geht: „Erfolg ist brüchig und flüchtig.“ Koko baut sich ein Imperium auf und verliert es wieder – dabei erzählt die Autorin noch lauter andere interessante, erschreckende Familiengeschichten. In sehr bildhafter Sprache blättert sie einen ganzen Kosmos auf. Das sehr zahlreich erschienene Publikum dankte sehr herzlich fürs Erzählen und Vorlesen.