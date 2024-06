Freitag und Samstag in Krefeld Kinderdisco, Trödelmarkt, Konzertabend – Hüls lädt Familien ein zum Fest rund um die Burg

Im Park gibt es ein buntes Programm für Familien. Erstmals nimmt das „Türmchen“ mit einem Bauwagen und verschiedenen Angeboten teil. Die Jugendfreizeitstätte „Türmchen“ am Wasserturm ist seit Jahren bei Hülser Kindern und Jugendlichen ein beliebter Treffpunkt für zahlreiche Angebote, die das Zusammenleben der Generationen in Hüls fördern sollen. Die Mitarbeiter wissen also, was Kindern Spaß macht. Zur Einstimmung auf die Fußball-EM kann die ganze Familie zudem zu einem Fußball-Dartscheiben-Schießen antreten.