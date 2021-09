Kriminalität in Krefeld : Bankautomat in Hüls gesprengt

Bankautomat in Hüls gesprengt

Kriminalität in Krefeld

Durch die Explosion entstand ein gewaltiges Loch in der Wand. Foto: Samla Fotoagentur/samla

Update Krefeld Erneut war die Deutsche Bank das Ziel eines Angriffs. Nach Berichten von Anwohnern gab es sogar zwei Explosionen. Es ist bereits der dritte Einbruch dieser Art in Hüls.

Die Deutsche-Bank-Filiale in Hüls ist erneut Ziel eines Sprengstoffanschlags geworden. Wie Anwohner via Facebook berichten, kam es ziemlich genau um 3.22 Uhr zu zwei Explosionen kurz hintereinander. Verbrecher haben den Geldautomaten der Deutsche-Bank-Filiale in Hüls gesprengt und dabei auch der benachbarten Vital-Apotheke schweren Schaden zugefügt. Die Explosionen haben nach den Berichten der Anwohner erhebliche Wucht entwickelt. Der Boden habe gewackelt, berichtet ein Mann.