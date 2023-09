Pilotprojekt für Frauen in Krefeld Huckepack mit Führungskräften Erfahrung sammeln

Nach dem Abschluss des Mentoring-Programms sieht auch Inge Röhnelt die Ziele erfüllt. „Das Pilotprojekt hat nicht nur den Mentees und ihren Mentorinnen und Mentoren Erfahrungen über sich selbst gebracht, sondern auch uns über die Zielgruppe“, so die Projektleiterin. Dass von zehn Mentorinnen neun auch in einer zweiten Runde zur Verfügung stehen wollen, spreche für sich. „Nichtsdestotrotz nehmen wir konkrete Arbeitsaufträge für eine Fortführung des Mentorings mit. Wir wollen das Programm zum Beispiel stärker auf ganz praktische Dinge fokussieren, mehr Betriebsbesichtigungen anbieten und kleinere Projekte im Rahmen des Mentorings anstoßen, das Thema „Bewerbungscheck mit Personalverantwortlichen“ ins Programm aufnehmen.“ Zudem soll der Übergang vom Studium in den Beruf in den Fokus rücken. „Das Ziel der Führung hat einige Mentees ein wenig abgeschreckt“, so Inge Röhnelt. „Keine steigt die Karriereleiter unmittelbar nach dem Studium bis ganz oben herauf. Daher möchten wir künftig einen Schritt nach dem anderen machen.“