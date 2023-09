Spendenlauf Krefelder Hospizlauf hofft auf regen Zuspruch für den guten Zweck

Vielleicht darf man es zugespitzt sagen: Nie war er wichtiger als heute. Nach zwei Jahren Zwangspause ist wieder ein Hospizlauf zur Unterstützung des Krefelder Hospizes möglich. Dies in einer Zeit, in der die Hospizarbeit vor Herausforderungen steht – auch finanzieller Art. Daher laden die Veranstalter des Krefelder Hospizlaufes zum Neustart der Läufe nach Corona dringlich ein, sich an dem Lauf zu beteiligen. „Gerne appelliere ich an die Krefelder und Krefelderinnen, sich weiterhin einzubringen, um durch ihren Beitrag zu helfen. Immerhin gibt es in Krefeld mehr als 200 Vereine mit 60.000 Sportlern. Also: Wer Zeit hat, möge am Sonntagmorgen, 24.September, dabeisein“, sagt Dieter Hofmann, der Erfinder des Krefelder Hospizlaufes.