Ehemaliges Studentenwohnheim Alte Gladbacher Straße „Horrorhochhaus“ wird zum Wohnkomplex und um einen Bau erweitert

Ein 12-stöckiger Schandfleck wird in Krefeld in neuem Glanz erstrahlen: Nach 21 Jahren Stillstand und langsamem Verfall ist ein Investor für das ehemalige Studentenwohnheim an der Alte Gladbacher Straße gefunden. Christian Paschertz, Inhaber des gleichnamigen Bauentwicklungsunternehmens in Willich, will das bestehende Gebäude sanieren, ein zweites danebensetzen und so 81 Wohnungen schaffen. Paschertz ist zuversichtlich, dass das Projekt innerhalb von zweieinhalb Jahren Bauzeit zu schaffen ist. Über die Qualität des Gebäudes äußert er sich nach der langen Phase des Leerstands erstaunlich positiv: „Das Gebäude ist von sehr, sehr guter Bestandsqualität“, sagt er auf RP-Anfrage.