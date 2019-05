Schulen aus Krefeld : Horkesgath-Gymnasiasten erfolgreich

Krefeld Beim „Bundeswettbewerb Fremdsprachen“ haben fünf Schüler des Gymnasiums Horkesgath erfolgreich abgeschnitten. Die Schüler der Jahrgangsstufen 9 und EF haben englische und französische Arbeiten zu den Themen „Present situation of the Brexit“, „Scotland“ und „La Normandie“ angefertigt.

Beim „Bundeswettbewerb Fremdsprachen“ haben fünf Schüler des Gymnasiums Horkesgath erfolgreich abgeschnitten. Die Schüler der Jahrgangsstufen 9 und EF haben englische und französische Arbeiten zu den Themen „Present situation of the Brexit“, „Scotland“ und „La Normandie“ angefertigt. Die Teilnehmer mussten zu Hause einen kurzen Videofilm in der Wettbewerbssprache erstellen und einreichen. Am Wettbewerbstag selbst waren zudem Aufgaben zum Hör- und Leseverstehen zu lösen.

Der seit 1979 ausgetragene „Bundeswettbewerb Fremdsprachen“ fördert junge Leute, die gerne und gut mit Sprachen umgehen. Dabei richtet er sich mit seinen Programmen an unterschiedliche Zielgruppen: Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen und sogar Auszubildende können an den unterschiedlichen Wettbewerben teilnehmen. Einzelwettbewerbe sind für Schüler der Stufen 8 bis Q2 vorgesehen, Teamwettbewerbe für Schülergruppen der Stufen 6 bis 10. Die Teilnahme kann sich lohnen: Stipendien der Studienstiftung, Sprachreisen nach China oder in die USA, Bücherpreise und Sprachzertifikate warten auf die größten Sprach-Talente. Wer sich für die Teilnahme am Wettbewerb 2020 interessiert, nicht nur Vokabeln und Grammatik lernen möchte, offen für Kulturen ist und Spaß am Argumentieren hat, kann sich über www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de informieren.