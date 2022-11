Aus den Krefelder Schulen : Horkesgath ist erste Realschule „ohne Rassismus“

Die Realschule Horkesgath ist ausgezeichnet: Jamil Kolic, Jean Marcel Spitz, Jobran Alshaban und Mijo Jurkic (v.l.) mit Lehrer Werner Hupperten. Foto: Sven Schalljo

Krefeld Mit unterschiedlichen Aktionen will das Schul-Team die Jugendlichen für das Thema sensibilisieren. Die 10. Jahrgangsstufe beispielsweise befasst sich aktuell mit Antisemitismus.

Mit der Realschule Horkesgath ist seit Donnerstag die erste Krefelder Realschule zur „Schule ohne Rassis­mus“ geworden. In einem großen Ak­tionstag begingen die Verantwort­lichen gemeinsam mit Stadt, Amnes­ty International und Villa Meerlän­der nicht nur den Festakt, sondern sensibilisierten in unterschiedli­chen Aktionen. „Es ist wichtig, den Schritt zum eigenen Lebensumfeld zu gehen. Zum Thema Antisemitismus er­zähle ich oft die Geschichte der jüdischen Freundin meines Vaters. Sie wurde verschleppt und in Riga umgebracht. Solche Geschichten er­reichen die Jugendlichen“, sagt Werner Hupperten, einer der Organi­satoren. Wichtig ist ihm: „Ich bin eigentlich nur gerade Zitatgeber. Organisiert haben das Ganze vor al­lem Isa Hoff und Simon Jäger.“

Letzterer sagt, das Verhalten in der Klasse habe ihn animiert. „Vie­les, was da läuft, finde ich pro­blematisch. Beleidigungen und Dis­kriminierungen sind an der Tageso­rdnung. Es wird immer gesagt, das sei Spaß, aber das kann schnell kippen“, sagt er. Darum wolle er für das Thema sensibilisieren. Ge­rade die 10. Jahrgangsstufe befas­st sich mit dem Thema Antisemitis­mus und wird von Vertretern der Villa Meerländer betreut. „In der Vorwo­che hatten wir schon eine Füh­rung. Jetzt machen wir die Vertie­fung. Ich erlebe die Jugendlichen als sehr interessiert und leistungss­tark. Wir behandeln die Ge­schichte von Ruth Meyer, der es ge­lang nach England zu fliehen. Sie war damals 17 Jahre alt und hinter­ließ ein Ta­gebuch. Sie ist ein bisschen Kre­felds Anne Frank. Gera­de die Nähe im Alter macht es für die Schüler greifbar“, sagt Hanna Stucki vom NS Dokumentationszen­trum.

Die Jugendlichen bestätigen das. „Wir haben die Geschichte der Fami­lie behandelt, und es ist sehr be­rührend, was mit diesen Menschen passiert ist. Besonders schlimm ist die Willkür. Es konn­te jeden treffen. Die Behaup­tung, man sei Jude, reichte oft aus. Das ist erschreckend“, sagt Schüler­sprecher Tim Schmitz. Sein Mitschü­ler Mouhammed Kasen sieht Paralle­len zur Aktualität. „Ich finde das unglaublich traurig, was passiert ist. Aber wenn man heute die AfD sieht, sind wir nicht so weit weg. Was passiert mit Men­schen mit Mi­grationshintergrund, wenn sie an die Macht kämen? Wir müssen das alle zusammen verhin­dern, sonst ha­ben wir solche Ver­hältnisse wie­der“, mahnt er.