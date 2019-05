Horkesgath-Schüler beim Lehrgang : Gymnasiast konstruiert Fingerprothese

Krefeld Oberstufenschüler Anil Özgul Ölmez vom Gymnasium Horkesgath nahm an einem mehrtägigen Lehrgang zur Herstellung von medizintechnischen Produkten teil.

Für 15 ausgewählte Schüler von Schulen des nationalen Excellence-Schulnetzwerks MINT-EC, zu dem seit Juli 2018 auch das Gymnasium Horkesgath gehört, gab es beim MINT-EC-Camp „Medizintechnik“ an der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort ein vielfältiges Programm: In der High-Tech-Werkstatt der Hochschule, dem sogenannten FabLab, arbeiteten die Jugendlichen mit modernster Fertigungstechnik, um die Komponenten einer Fingerprothese selbst zu konstruieren. Anschließend setzten sie die Gelenkteile zusammen, installierten kleine Motoren und programmierten die Prothese so, dass der Finger sich beugen und strecken konnte. „Im FabLab galt als oberste Regel: Ihr dürft frei entscheiden, wie ihr bei der Konstruktion der Prothese vorgeht, solange es funktioniert“, erzählt Anil. Seine Erfahrungen aus dem Technik-Unterricht am Gymnasium Horkesgath mit Arduino-Minicomputer, CNC-Fräse und 3D-Drucker kamen ihm dabei sehr zugute. Es war die besondere Kombination der beiden Fächer Technik und Informatik, die ihn an dem Medizintechnik-Camp reizten.