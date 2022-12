Zum Tode von Rolf Gompertz Eine Stimme der Versöhnung verstummt

Mit einem Satz fasste Rolf Gompertz zusammen, was an tiefen, bewegenden, manchmal widersprüchlichen Empfindungen jene Tage beherrscht hatte: „Wir kamen mit wenig Hoffnung und gehen mit zufriedenem Herzen“, sagte er im Juli 1987. Die Stadt hatte ehemalige Krefelder Juden eingeladen, die vor Nazi-Deutschland in alle Welt geflohen waren. Vom 27. Juni bis 7. Juli 1987 waren 132 Juden aus 18 Ländern in Krefeld zu Gast, die meisten zum ersten Mal seit ihrer Flucht oder der Rettung aus einem Konzentrationslager. Gompertz war einer von ihnen. Einer, der mit Krefeld und den Krefeldern seinen Frieden gemacht hat und ein Mahner für Versöhnung war. Am 19. Dezember ist er in Ventura (Kalifornien) gestorben. Morgen wäre er 95 geworden.